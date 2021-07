Terapia Occupazionale: occupazione e rinascita. (Di venerdì 2 luglio 2021) Cos’è la Terapia Occupazionale? È una domanda che spesso le persone mi rivolgono quando parlo del mio percorso di studi. Ebbene è una professione sanitaria della riabilitazione che promuove il benessere e favorisce il recupero o il mantenimento delle competenze dell’individuo con disabilità cognitiva, psichica o fisica. Tutto questo è possibile attraverso l’occupazione e le attività. Immaginate una persona che è sempre stata in grado di svolgere le attività di vita quotidiana come prepararsi la colazione. Un giorno la persona si trova a dover vivere in condizioni di disabilità fisica senza poter fare tutto ciò che prima faceva in ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 2 luglio 2021) Cos’è la? È una domanda che spesso le persone mi rivolgono quando parlo del mio percorso di studi. Ebbene è una professione sanitaria della riabilitazione che promuove il benessere e favorisce il recupero o il mantenimento delle competenze dell’individuo con disabilità cognitiva, psichica o fisica. Tutto questo è possibile attraverso l’e le attività. Immaginate una persona che è sempre stata in grado di svolgere le attività di vita quotidiana come prepararsi la colazione. Un giorno la persona si trova a dover vivere in condizioni di disabilità fisica senza poter fare tutto ciò che prima faceva in ...

Advertising

simoaiell : @morolss Per prima sicuro logopedia, poi per seconda e terza terapia occupazionale e tecniche per la riabilitazione -