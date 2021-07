Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Tenta di soccorrere la figlia 14enne, annega nel Piave #Piave - malinca73 : RT @MediasetTgcom24: Tenta di soccorrere la figlia 14enne, annega nel Piave #Piave - MediasetTgcom24 : Tenta di soccorrere la figlia 14enne, annega nel Piave #Piave -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta soccorrere

il Dolomiti

commenta Si era tuffato nel Piave perla figlia 14enne, in difficoltà durante una nuotata con una amica, ma è stato travolto dalle correnti ed è annegato. Il corpo dell'uomo, un 54enne tunisino, è stato ritrovato soltanto dopo ...I carabinieri hanno immediatamente contattato l'istituto zooprofilattico perla tartaruga che appariva in gravi condizioni e tentare di individuare le uova deposte.Si era tuffato nel Piave per soccorrere la figlia 14enne, in difficoltà durante una nuotata con una amica, ma è stato travolto dalle correnti ed è annegato. Il corpo dell'uomo, un 54enne tunisino, è s ...Incidente stradale, questa sera, in via Marina a Sorso. Poco dopo le 19, stando ad una prima ricostruzione, una vettura ha invaso la corsia opposta dalla ...