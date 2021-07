Tennis: Wimbledon, Djokovic agli ottavi (Di venerdì 2 luglio 2021) Londra, 2 lug. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novak Djokovic avanza agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club di Londra. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge lo statunitense Denis Kudla, numero 114 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6 (9-7) in due ore e 18 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Londra, 2 lug. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novakavanzadi finale di, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club di Londra. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge lo statunitense Denis Kudla, numero 114 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6 (9-7) in due ore e 18 minuti.

