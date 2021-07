Temptation Island | tutti gli occhi sui comportamenti social Tommaso e Valentina | beccati!

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ieri sera i riflettori eranopuntati sul resort di Is Morus Relais, in Sardegna, dove è ufficialmente cominciata la nuova stagione di. Il conduttore Filippo Bisciglia ha presentato le coppie che dovranno separarsi per 21 giorni e resistere agli assalti di tentatori e tentatrici per capire se le proprie relazioni sono davvero solide. Le attenzioni principali sono tutte per la coppia composta da, che hanno deciso di partecipare aperché lui, 21enne, sarebbe troppo geloso di lei, che ha 19 anni di ...