Temptation Island: Tommaso ha tradito Valentina con una tentatrice? I rumors (Di venerdì 2 luglio 2021) Tommaso e Valentina sono di certo la coppia della nuova edizione di Temptation Island che sta facendo discutere di più. Tra i due ci sono ben 19 anni di differenza (lui ha 21 anni e lei quasi 40), ma il problema vero nella coppia è legato alla gelosia patologica del giovane. Già nel corso della prima puntata andata in onda mercoledì 30 giugno, il ragazzo ha dimostrato tutta la sua gelosia facendo grandi scenate solo perchè Valentina indossava un bikini. Eppure, nonostante la grande gelosia e le parole d'amore nei confronti di Valentina, alcuni rumors parlano di un ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 luglio 2021)sono di certo la coppia della nuova edizione diche sta facendo discutere di più. Tra i due ci sono ben 19 anni di differenza (lui ha 21 anni e lei quasi 40), ma il problema vero nella coppia è legato alla gelosia patologica del giovane. Già nel corso della prima puntata andata in onda mercoledì 30 giugno, il ragazzo ha dimostrato tutta la sua gelosia facendo grandi scenate solo perchèindossava un bikini. Eppure, nonostante la grande gelosia e le parole d'amore nei confronti di, alcuniparlano di un ...

