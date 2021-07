Temptation Island: Tommaso ha tradito Valentina con la tentatrice Giulia? ANTICIPAZIONI (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima puntata di Temptation Island 2021 si è conclusa con un interrogativo inaspettato: Tommaso ha tradito la fidanzata 40enne Valentina con la tentatrice Giulia? Il dubbio parrebbe lecito all’interno del villaggio delle tentazioni, ma l’atteggiamento dell’innamoratissimo giovane, ossessionato dalla compagna, non lasciava presagire un finale del genere. Scopriamo cosa è successo. Leggi anche: Temptation Island 2021: chi è l’ex... Leggi su donnapop (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima puntata di2021 si è conclusa con un interrogativo inaspettato:hala fidanzata 40ennecon la? Il dubbio parrebbe lecito all’interno del villaggio delle tentazioni, ma l’atteggiamento dell’innamoratissimo giovane, ossessionato dalla compagna, non lasciava presagire un finale del genere. Scopriamo cosa è successo. Leggi anche:2021: chi è l’ex...

Advertising

zazoomblog : Temptation Island e la normalizzazione del maschio che non spolvera - #Temptation #Island #normalizzazione - angiuoniluigi : RT @Corriere: Se a«Temptation island» va in onda il medioevo delle relazioni tra gelosia e maschilismo - salvalente11 : Temptation Island e la normalizzazione del maschio che non spolvera - Corriere : Se a«Temptation island» va in onda il medioevo delle relazioni tra gelosia e maschilismo - lillydessi : Temptation Island: Guendalina Tavassi smaschera Tommaso - SoloDonna -