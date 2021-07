Team Fortress 2 | i giocatori combattono i bot a suon didanza!

Team Fortress 2, i giocatori combattono i bot a suon di...danza! (Di venerdì 2 luglio 2021) Team Fortress 2 ha un grosso problema e sono i bot: le partite molto spesso vengono rovinate proprio a causa loro e nonostante le richieste dei giocatori che chiedono a Valve di fare qualcosa per contenerli, per adesso non c'è molto da fare se non "raggirarli". Come? Con un trucco davvero geniale che ha scoperto un giocatore. L'utente di Reddit 2Noel ha pubblicato un filmato dove il suo gruppo ha dovuto combattere contro un altro Team di bot: la squadra di umani ha deciso di provare una tattica molto particolare, scegliendo di andare verso i punti di controllo semplicemente ballando. La domanda ovvia è: perché i bot non ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021)2 ha un grosso problema e sono i bot: le partite molto spesso vengono rovinate proprio a causa loro e nonostante le richieste deiche chiedono a Valve di fare qualcosa per contenerli, per adesso non c'è molto da fare se non "raggirarli". Come? Con un trucco davvero geniale che ha scoperto un giocatore. L'utente di Reddit 2Noel ha pubblicato un filmato dove il suo gruppo ha dovuto combattere contro un altrodi bot: la squadra di umani ha deciso di provare una tattica molto particolare, scegliendo di andare verso i punti di controllo semplicemente ballando. La domanda ovvia è: perché i bot non ...

