Tassotti | “Italia favorita insieme all’Inghilterra Su Shevchenko…” | News

Advertising

STnews365 : Tassotti: 'Italia e Inghilterra sono favorite'. Il vice del ct ucraino Shevchenko: 'Gli Azzurri hanno una capacità… - sportface2016 : #Ucraina, #Tassotti: 'Italia favorita a #Euro2020 insieme all'Inghilterra' - ZioEmanuele : #EURO2020 Forza #Italia ???? . E sportivamente un in bocca al lupo anche alla #Svizzera ???? con il suo vice allenatore… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna italia belgio 2 luglio italia spagna legge tassotti 6 luglio italia inghilterra 11 luglio… - sigma_tao : la divina commedia insegna italia belgio 2 luglio italia spagna legge tassotti 6 luglio italia inghilterra 11… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassotti Italia

Commenta per primo Mauro, vice di Shevchenko nell' Ucraina , leggenda del Milan , parla a la Gazzetta dello Sport , dicendo la sua su Euro2020 : 'e Inghilterra sono le favorite. Gli azzurri hanno una capacità ..."Allenare il Milan? Credo che Shevchenko un pensiero ce l'abbia fatto. Amerebbe un giorno, secondo me, tornare dove ha fatto così bene da calciatore". Lo dice Mauro, vice del ct dell'Ucraina, parlando a Sky. "Io ho un'altra età, pensare a quel che potrebbe succedere tra cinque anni è troppo... Per tutti e due il Milan è il Milan, casa nostra - ha ...“Italia e Inghilterra sono le favorite. Gli azzurri hanno una capacità di fare gruppo che ad altre squadre manca. Il Belgio ha sicuramente più giocatori di talento, però l’Italia ha la capacità di ess ...Mauro Tassotti, vice allenatore dell'Ucraina, ha rivelato che secondo lui Sheva nei prossimi anni potrebbe allenare il Milan ...