Tassa sullo street food: la proposta del direttore degli Uffizi (Di sabato 3 luglio 2021) Il turismo, si sa, porta con sè aspetti positivi e aspetti negativi. preservare la città dai rifiuti causati dai turisti In questo caso parliamo di quelli negativi. A Firenze, infatti, Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi, ha avanzato la proposta di Tassare lo street food per ridurre la sporcizia prodotta nelle strade. Probabilmente il nome del direttore non vi è nuovo, questo perché nell’estate scorsa per aiutare la ripartenza dei musei invitò Chiara Ferragni a visitare la Galleria. In questo caso la sua ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Il turismo, si sa, porta con sè aspetti positivi e aspetti negativi. preservare la città dai rifiuti causati dai turisti In questo caso parliamo di quelli negativi. A Firenze, infatti, Eike Schmidt,della Galleria, ha avanzato ladire loper ridurre la sporcizia prodotta nelle strade. Probabilmente il nome delnon vi è nuovo, questo perché nell’estate scorsa per aiutare la ripartenza dei musei invitò Chiara Ferragni a visitare la Galleria. In questo caso la sua ...

Advertising

GiovannaDiTroia : Tassa sullo #streetfood: la proposta del direttore degli #Uffizi - opificioprugna : Uffizi . Il direttore Eike #Schmidt propone la tassa sullo #streetfood : 'I turisti rovinano il loggiato della… - ADUC1 : #Firenze e tassa sullo ‘street food’. Giocare a Monopoli o trovare soluzioni? - Grand_Battery : RT @v2Dark: Fermo restando che l'idea di una 'tassa sullo smart working' non sta né in cielo né in terra (semmai dovrebbe essere il contrar… - Grand_Battery : RT @v2Dark: Torniamo seri smontando un altro equivoco insidioso: in questo caso la svista è particolarmente grave perché compiuta addirittu… -