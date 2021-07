Taika Waititi commenta le foto in cui bacia Rita Ora e Tessa Thompson: 'Non stavo facendo niente di male" (Di venerdì 2 luglio 2021) Taika Waititi commenta per la prima volta le foto che lo vedono impegnato in effusioni con Rita Ora e Tessa Thompson e che avrebbero attirato anche l'attenzione, e le reprimende, di Marvel. Qualche tempo fa, hanno fatto scalpore le foto del regista Taika Waititi impegnato in tenere effusioni con la cantante Rita Ora e l'attrice Tessa Thompson in una pausa dal set di Thor: Love and Thunder. foto che la sTessa Marvel sembrava non aver ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021)per la prima volta leche lo vedono impegnato in effusioni conOra ee che avrebbero attirato anche l'attenzione, e le reprimende, di Marvel. Qualche tempo fa, hanno fatto scalpore ledel registaimpegnato in tenere effusioni con la cantanteOra e l'attricein una pausa dal set di Thor: Love and Thunder.che la sMarvel sembrava non aver ...

Advertising

RegalinoV : Taika Waititi parla delle foto con Rita Ora e Tessa Thompson - stonegraphy : buongiorno, ancora non ci credo che joe lavorerà con taika waititi. mi sembra un sogno.?? - non_un_blog : [BREAKING NEWS] #JemaineClement s #TaikaWaititi stanno scrivendo una nuova serie TV, commedia d'azione/avventura! - GwenGrahm : RT @starklcki: non sto dicendo che dovrebbero far dirigere tutti i progetti marvel a taika waititi ma è esattamente quello che sto dicendo - sigromanoff : RT @starklcki: non sto dicendo che dovrebbero far dirigere tutti i progetti marvel a taika waititi ma è esattamente quello che sto dicendo -