Svizzera-Spagna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti di finale Euro 2020 (Di venerdì 2 luglio 2021) La Svizzera quest’oggi sfida la Spagna nel match valevole per gli quarti di finale di Euro 2020. Le due formazioni, dunque, arrivano a questa sfida al termine di due partite davvero epiche. La Svizzera (arrivata terza nel girone dell’Italia) ha eliminato ai rigori contro ogni pronostico la Francia campione del mondo in carica e grande favorita per il successo finale. La Spagna, invece, ha vinto dopo una gara rocambolesca contro la Croazia: 5-3 ai tempi supplementari dopo essersi stati rimontati (da 3-1 a 3-3 al 95?). La ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Laquest’sfida lanel match valevole per glididi. Le due formazioni, dunque, arrivano a questa sfida al termine di due partite davvero epiche. La(arrivata terza nel girone dell’Italia) ha eliminato ai rigori contro ogni pronostico la Francia campione del mondo in carica e grande favorita per il successo. La, invece, ha vinto dopo una gara rocambolesca contro la Croazia: 5-3 ai tempi supplementari dopo essersi stati rimontati (da 3-1 a 3-3 al 95?). La ...

