Summit mondiale sul clima: Greta Thunberg critica i leader, agiscono come in un giuoco di ruolo (Di venerdì 2 luglio 2021) Torna alla ribalta l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, che ha criticato il gioco di ruolo dei leader politici ed economici sulla crisi climatica, accusandoli di usarla come opportunità di business L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Torna alla ribalta l'attivista svedese per il, che hato il gioco dideipolitici ed economici sulla crisitica, accusandoli di usarlaopportunità di business L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Summit mondiale sul clima: Greta Thunberg critica i leader, agiscono come in un giuoco di ruolo - ColorsSounds : RT @rassegnagram: È l' #1luglio! E quindi? * Entra in vigore il #GreenPass europeo * L' #Ema decide sul vaccino #Moderna ai 12-17enni * Su… - Muscoli_info : RT @rassegnagram: È l' #1luglio! E quindi? * Entra in vigore il #GreenPass europeo * L' #Ema decide sul vaccino #Moderna ai 12-17enni * Su… - rassegnagram : È l' #1luglio! E quindi? * Entra in vigore il #GreenPass europeo * L' #Ema decide sul vaccino #Moderna ai 12-17enn… - AgriculturaIT : Italian Taste Summit, focus sulle nuove strategie del mercato mondiale del #vino nell’era post-#Covid -