Suarez rivela | «Tornare in Premier League? Solo al Liverpool…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 luglio 2021) Luisha parlato del suo futuro e di un ipotetico ritorno inLuis, attaccante dell’Atletico Madrid impegnato in queste settimane in Copa America con l’Uruguay, ha rilasciato un’intervista a World Soccer Magazine dove ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno in. «Andare in? Giocare per una squadra diversa dal Liverpool in Inghilterra sarebbe difficile. Avevo, e spero di avere ancora, un rapporto buono con i tifosi del Liverpool. Per questo sarebbe strano per me giocare per qualcun altro. ...