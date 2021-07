Storico accordo tra 130 Paesi per tassare le multinazionali come Facebook e Amazon (Di venerdì 2 luglio 2021) Le principali economie del mondo hanno raggiunto un accordo “Storico” per introdurre un’imposta minima globale sulle società e un nuovo modo per dividere tra i Paesi i proventi dalla tassazione di multinazionali come Facebook e Amazon. “Un giorno Storico per la diplomazia economica”, lo ha definito la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, dopo che ieri 130 Paesi hanno annunciato un’intesa per un’imposta del 15 percento sugli utili, proposta dagli Stati Uniti, al termine di negoziati condotti a Parigi presso l’Organizzazione ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Le principali economie del mondo hanno raggiunto un” per introdurre un’imposta minima globale sulle società e un nuovo modo per dividere tra ii proventi dalla tassazione di. “Un giornoper la diplomazia economica”, lo ha definito la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, dopo che ieri 130hanno annunciato un’intesa per un’imposta del 15 percento sugli utili, proposta dagli Stati Uniti, al termine di negoziati condotti a Parigi presso l’Organizzazione ...

