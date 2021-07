Stop Riscossione fino al 31 agosto | il nuovo calendario fiscale

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dal cashback sospesoa fine dicembre, alla proroga della sospensione del pagamento delle cartelle fiscali (e dei pignoramenti), ma anche le norme frutto dell’accordo sul nodo licenziamenti e Alitalia. E’ il Lavoro licenziato dal Cdm, che finisce anche per riscrivere ildelle rossime scadenze fiscali.cartelle e differimento Tasi Nuova proroga per l’invio delle cartelle esattoriali al 30, dal precedente 30 giugno. Stando alle anticipazioni, riguarderà in sintesi: sospensione invio nuove cartelle esattoriali sospensione termini pagamento delle cartelle già ricevute Blocco provvedimenti di ...

Advertising

lexacivis : #DecretoLavoro: proroga lo stop alla riscossione e il blocco parziale dei licenziamenti finanziando nuova CIG, sosp… - StefanoDeBened : Stop Riscossione fino al 31 agosto: il nuovo calendario - - infoiteconomia : Stop Riscossione fino al 31 agosto: il nuovo calendario - CitraroFrancitr : Sospensione cashback e stop alla riscossione fino al 31 agosto: pubblicato in GU nuovo DL - PMI_it : Decreto Lavoro e Fisco: licenziamenti, riscossione, Nuova Sabatini: Approvato il decreto che proroga lo stop alla r… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop Riscossione

... degli altri atti dinonché delle procedure di, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine della sospensione. Dunquea fermi ...Con queste parole il premier, in Consiglio dei ministri, ha motivato loalla misura introdotta ...sarebbe stato secondo le parole dello stesso premier accompagnato da una riforma della...Decreto Lavoro: notifiche e pignoramenti da fine agosto, pagamenti entro settembre, rottamazione confermata, condono cartelle in arrivo.Confermato lo stop alle notifiche di cartelle esattoriali per ulteriori due mesi, con l’obbligo, però, di versare le rate 2020 della pace fiscale.