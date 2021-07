Stefano De Martino cambia look per il primo ciak | come lo vedremo sul set

(Di venerdì 2 luglio 2021)dehato, eccolosul set del film Ballerino, conduttore e attore. Un personaggio completo dotato di talento: lui èDeche non finisce mai di stupire il suo pubblico. Ironico e affascinate, il bellosi prepara per recitare. Qualche giorno fa l’annuncio: “Farò un film. Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò ad essere il meno possibile me stesso, qui interpreterò un ruolo” aveva annunciato il ballerino-conduttore-attore, che è stato ...

