Stati Uniti, Joe Biden ha sospeso le esecuzioni federali (Di venerdì 2 luglio 2021) Gli Stati Uniti sospendono nuovamente le esecuzioni federali. Come promesso in campagna elettorale, il presidente Joe Biden ha infatti ripristinato una moratoria a tempo indeterminato sulle esecuzioni federali. Lo ha annunciato il capo del dipartimento di Giustizia Merrick Gardland. Dopo 17 anni di moratoria, nel 2020 (sotto l’amministrazione Trump) la Corte suprema aveva dato il via libera alle esecuzioni federali. Solo l’anno scorso (da quando è stata reintrodotta dall’ex procuratore generale William Barr) la pena capitale è stata ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Glisospendono nuovamente le. Come promesso in campagna elettorale, il presidente Joeha infatti ripristinato una moratoria a tempo indeterminato sulle. Lo ha annunciato il capo del dipartimento di Giustizia Merrick Gardland. Dopo 17 anni di moratoria, nel 2020 (sotto l’amministrazione Trump) la Corte suprema aveva dato il via libera alle. Solo l’anno scorso (da quando è stata reintrodotta dall’ex procuratore generale William Barr) la pena capitale è stata ...

Advertising

SusannaCeccardi : Michela Murgia ricordi che #Hamas è un’organizzazione considerata terroristica dai governi di Stati Uniti, Unione e… - RaiTre : «Quando sono arrivata in Rai ero una delle pochissime donne.» Tiziana Ferrario è stata la prima donna in Italia a c… - elenabonetti : Auguri di buon lavoro a @MAZappia, con molto orgoglio per la prima donna chiamata a rappresentare l'Italia negli St… - rachid_amrani02 : @CLARARIVEROS per questo motivo che il Marocco si e' orientato verso gli stati uniti e l altra parte del mondo ... - MauroCapozza : RT @RaiTre: «Quando sono arrivata in Rai ero una delle pochissime donne.» Tiziana Ferrario è stata la prima donna in Italia a condurre l’ed… -