State a casa: l’occasione fa l’uomo ladro, assassino, prevaricatore (Di venerdì 2 luglio 2021) La nostra analisi di State a casa, il nuovo film di Roan Johnson, dal 1° luglio in sala, che affronta la pandemia per raccontare l'involuzione umana, le brutture dell'umanità e della società contemporanea, lasciando poco margine per la redenzione e la speranza. È dai tempi di Breakfast Club che quando al cinema un gruppo di persone è costretto a rimanere bloccato in uno spazio chiuso per un determinato periodo di tempo, lascia emergere le proprie emozioni più recondite e ciò che ne viene fuori è un confronto e una riflessione sulla vita dei protagonisti nonché un'analisi della società tutta. Con State a casa, il nuovo film ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) La nostra analisi di, il nuovo film di Roan Johnson, dal 1° luglio in sala, che affronta la pandemia per raccontare l'involuzione umana, le brutture dell'umanità e della società contemporanea, lasciando poco margine per la redenzione e la speranza. È dai tempi di Breakfast Club che quando al cinema un gruppo di persone è costretto a rimanere bloccato in uno spazio chiuso per un determinato periodo di tempo, lascia emergere le proprie emozioni più recondite e ciò che ne viene fuori è un confronto e una riflessione sulla vita dei protagonisti nonché un'analisi della società tutta. Con, il nuovo film ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi Como è bellissima. Giornata limpida e lago proprio a livello della piazza. In attesa della partita non state a… - yoongisottonaa : @armyadryv @bangtanxjikook @shwasdream Ma cosa centra scusami? perché dovete rompere sotto i post di altri non vi p… - cinemaniaco_fb : ?????????????? State a casa: l’occasione fa l’uomo ladro, assassino, prevaricatore - Ares5_5 : @EmmaEmmacordero @stefanocasalec @doonie @ellyesse Io conosco un sacco donne che sono invece state forzate a lascia… - Alessan32300041 : @MagnaniBruna @rappresaglia @repubblica E aggiungo che invece per il gas .. essendo stati tutti in Casa ed essendo… -