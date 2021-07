Stalker di condominio xenofobo arrestato a Busto Arsizio | era il terrore dei vicini

(Di venerdì 2 luglio 2021)(Varese), 2 luglio 2021 - Era già stato oggetto di un provvedimento restrittivo , ma questo non ha impedito a un 48enne di continuare a mettere in atto comportamenti persecutori. Lo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stalker condominio

IL GIORNO

... minacce di morte, sputi sul viso o contro la porta di casa, bersagliata anche con petardi, calci e pugni ; anche il suo cagnolino non era sfuggito alla furia dello, che lo aveva preso a ...... tutte residenti neldove vive. I poliziotti di via Foscolo avevano infatti iniziato a ... Lo, animato da xenofobia, ogni volta che la incontrava sulle scale la copriva di insulti ...Stalker xenofobo arrestato dalla Polizia e portato in carcere dopo continue minacce, vessazioni e insulti a tutti i vicini ...Ammonimenti e divieti di avvicinamento non avevano fatto desistere l'uomo: dalla vicina straniera all'utraottantenne, calci, sputi e minacce di morte ...