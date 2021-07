Stadi pieni e focolai Delta | l’Europeo itinerante è una follia? Il commento in diretta di Pierluigi Giordano Cardone e Andrea Tundo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Con gli Europei di calcio in dirittura d’arrivo, ci si sta rendendo conto che, dove si è giocato, i contagi sono aumentati in maniera significativa. È successo soprattutto in Inghilterra e in Russia, e una delle cause principali è la cosiddetta variantedel virus. Decidere di organizzare un Europeoè stata una? Inildie Giuseppe Pipitone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

AndreaMarano11 : RT @fattoquotidiano: Stadi pieni e focolai Delta: l'Europeo itinerante è una follia? - ilfattovideo : Stadi pieni e focolai Delta: l’Europeo itinerante è una follia? Il commento in diretta di Pierluigi Giordano Cardon… - ve10ve : RT @fattoquotidiano: Stadi pieni e focolai Delta: l'Europeo itinerante è una follia? - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Stadi pieni e focolai Delta: l'Europeo itinerante è una follia? - fattoquotidiano : Stadi pieni e focolai Delta: l'Europeo itinerante è una follia? -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi pieni

Il Fatto Quotidiano

I club non si accontentano del 25% della capienza e chiedono un incontro con il Governo per le perdite ...È stata ritirata la proposta sugli orari spezzatino per il campionato di Serie A. L'assemblea di Lega di A infatti, preso atto dell'impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di ...Con gli Europei di calcio in dirittura d’arrivo, ci si sta rendendo conto che, dove si è giocato, i contagi sono aumentati in maniera significativa. È successo soprattutto in Inghilterra e in Russia, ..."La variante Delta è molto infettiva: sono preoccupato e non solo per la partita degli Europei a Roma”. A dirlo è Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e del Lazio ...