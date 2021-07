Spunti di riflessione laterale sulla storia dei detenuti pestati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Di venerdì 2 luglio 2021) La storia dei detenuti pestati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere come in una galera del Guatemala, per quanto orribile, offre parecchi Spunti di riflessione laterale. Anzitutto la conferma che in una fase di sospensione delle democrazie costituzionali quale quella del primo lockdown in aprile del 2020, il regime diventa immediatamente un vaso di Pandora dal quale può uscire di tutto. Ed esce: i secondini che pestano e terrorizzano al grido “lo Stato siamo noi”, che costringono i carcerati schiavi a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Ladeineldicome in una galera del Guatemala, per quanto orribile, offre parecchidi. Anzitutto la conferma che in una fase di sospensione delle democrazie costituzionali quale quella del primo lockdown in aprile del 2020, il regime diventa immediatamente un vaso di Pandora dal quale può uscire di tutto. Ed esce: i secondini che pestano e terrorizzano al grido “lo Stato siamo noi”, che costringono i carcerati schiavi a ...

