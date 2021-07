Spinazzola | infortunio grave | rottura tendine d’Achille

Advertising

DiMarzio : #ITA, rottura del tendine d'achille per #Spinazzola - DiMarzio : #Euro2020, #ITA | Le parole di un soddisfatto #Mancini al termine della partita contro il #BEL. Poi commenta anche… - Agenzia_Ansa : #Euro2020, #BelgioItalia 1-2 grazie ai gol di Barella e Insigne, Lukaku per la squadra belga. Gli azzurri in semifi… - ignotoale75 : @caterinabalivo Si fantastica #ForzaAzzurri abbiamo giocato bene peccato per l'infortunio di spinazzola ????????????????????… - SevillaKm0 : RT @DiMarzio: #ITA, rottura del tendine d'achille per #Spinazzola -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola infortunio

L'azzurro esce in barellaa Leonardonel finale di Italia - Belgio. L'esterno della Roma, uno dei migliori azzurri, è uscito in barella al 79' della sfida di Monaco. Non è chiaro seabbia ...LO STOPin Belgio - Italia: lascia il campo in... Italia - Spagna, quando si gioca la semifinale: data, orario e dove vederla L'Italia vola quindi in semifinale e nell'arena di ...Adnkronos) – “La situazione di Spinazzola sembra grave, speriamo di no. Mi ha colpito vederlo in lacrime e la dinamica dell’incidente non è stata bellissima”. Così il ct azzurro Roberto Mancini sul ...Per l’ex atalantino, che ha lasciato il campo in lacrime durante Belgio-Italia, si figurerebbe un lungo stop In un primo momento sembrava trattarsi di un problema muscolare, invece pare essere più gra ...