Spinazzola, infortunio grave: rottura tendine d’Achille (Di venerdì 2 luglio 2021) rottura del tendine d’Achille per Leonardo Spinazzola. Gravissimo infortunio per l’esterno azzurro, 28 anni, che si procura la lesione nel finale del match Italia-Belgio, valido per i quarti di finale di Euro 2020. Spinazzola, uno dei migliori della Nazionale nel torneo, come riferiscono Sky e Rai va incontro ad un lunghissimo stop che compromette anche la prossima stagione con la maglia della Roma. In carriera Spinazzola ha superato un altro grave infortunio: nel 2018 si è procurato la lesione del legamento crociato del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021)delper Leonardo. Gravissimoper l’esterno azzurro, 28 anni, che si procura la lesione nel finale del match Italia-Belgio, valido per i quarti di finale di Euro 2020., uno dei migliori della Nazionale nel torneo, come riferiscono Sky e Rai va incontro ad un lunghissimo stop che compromette anche la prossima stagione con la maglia della Roma. In carrieraha superato un altro: nel 2018 si è procurato la lesione del legamento crociato del ...

