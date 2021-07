Spinazzola | infortunio grave | rottura tendine d’Achille

Advertising

DiMarzio : #ITA, rottura del tendine d'achille per #Spinazzola - DiMarzio : #Euro2020, #ITA | Le parole di un soddisfatto #Mancini al termine della partita contro il #BEL. Poi commenta anche… - Eurosport_IT : Ti aspettiamo in campo al più presto, Leo ?? #Euro2020 | #BelgioItalia | #BELITA | #BEL | #ITA - Lukyluke311 : Belgio-Italia: Spinazzola-out, l'infortunio è grave: rottura del tendine d'Achille - Purtroppo è ancora più grave l… - Simona66835502 : RT @M49liberorso: L’infortunio a #Spinazzola ci obbliga a vincere l’Europeo anche per lui #BELITA #Euro2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola infortunio

Citazione d'onore per Chiellini e. Il capitano della Nazionale sfodera una prestazione di grande concentrazione nonostante venisse da un(per di più con un cliente non semplice ...Si teme la rottura del tendine d'Achille per Leonardo, uscito in barella dalla semifinale tra . Ad anticipare la gravità dell'del laterale giallorosso è stato Angelo Mangiante che, su Twitter, ha scritto: 'Per #è rottura ...SPINAZZOLA 7: dalla sua parte il ct belga ha disposto una ... più che di offesa. Finchè non esce per infortunio, in lacrime. Dal 34' st EMERSON sv BARELLA 7.5: il suo gol dell'1-0 arriva come una ...Tutti bravi nelle pagelle Italia gli azzurri ma con Insigne, Barella, Jorginho e Chiellini su tutti. la Nazionale tornera' in campo martedi' 6 luglio alle 21 a Wembley contro la Spagna ...