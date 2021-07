Spinazzola choc: è rottura del tendine di Achille per il terzino della Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) Si teme la rottura del tendine d'Achille per Leonardo Spinazzola, uscito in barella dalla semifinale tra . Ad anticipare la gravità dell'infortunio del laterale giallorosso è stato Angelo Mangiante ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Si teme ladeld'per Leonardo, uscito in barella dalla semifinale tra . Ad anticipare la gravità dell'infortunio del laterale giallorosso è stato Angelo Mangiante ...

Advertising

GUERRIERA110 : Spinazzola choc: è rottura del tendine di Achille per il terzino della Roma - Ailand1992 : RT @siamo_la_Roma: ?? Diagnosi choc per #Spinazzola ?? Probabile rottura del tendine d'Achille ?? Le ultime sul terzino giallorosso https:… - VIOLA_MARTELLA : RT @leggoit: Spinazzola choc: è rottura del tendine di Achille per il terzino della Roma - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Spinazzola choc: è rottura del tendine di Achille per il terzino della Roma - leggoit : Spinazzola choc: è rottura del tendine di Achille per il terzino della Roma -