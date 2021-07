Spiagge | è caro prezzi | l’inchiesta di Altroconsumo

(Di venerdì 2 luglio 2021) È arrivata ormai la stagione estiva, quest’anno più desiderata che mai, e gli italiani iniziano a programmare o a partire per le prime settimane di vacanza, che in molti passeranno sulledella Penisola. Ma quest’anno sono cambiati idegli stabilimenti, anche a causa dell’emergenza sanitaria, ed hanno subito un aumento degno di nota. Rispetto a 3 anni fa, il costo degli ombrelloni è aumentato in media del 17%, fino a toccare picchi del +34% a Gallipoli e +32% ad Alghero. Lo segnalache ha realizzato una inchiesta sui lidi balneari per guidare gli italiani nella scelta delle proprie mete estive, che è stata ...

Advertising

Altroconsumo : RT @Adnkronos: Indagine su prezzo, caparra e accoglienza delle persone con disabilità negli stabilimenti. @Altroconsumo #estate https://t.… - ultimenews24 : È arrivata ormai la stagione estiva, quest’anno più desiderata che mai, e gli italiani iniziano a programmare o a p… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Indagine su prezzo, caparra e accoglienza delle persone con disabilità negli stabilimenti. @Altroconsumo #estate https://t.… - RRmpinero : RT @Adnkronos: Indagine su prezzo, caparra e accoglienza delle persone con disabilità negli stabilimenti. @Altroconsumo #estate https://t.… - Adnkronos : Indagine su prezzo, caparra e accoglienza delle persone con disabilità negli stabilimenti. @Altroconsumo #estate -

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge caro

Adnkronos

È arrivata ormai la stagione estiva, quest'anno più desiderata che mai, e gli italiani iniziano a programmare o a partire per le prime settimane di vacanza, che in molti passeranno sulledella Penisola. Ma quest'anno sono cambiati i prezzi degli stabilimenti, anche a causa dell'emergenza sanitaria, ed hanno subito un aumento degno di nota. Rispetto a 3 anni fa, il costo degli ...... tiene anche poco caldo ma nessuno si azzarda a buttarla, ormai fa parte dell'arredamento più. ... l'8 luglio lasceranno le pentole e i clienti Vip, ledella Sardegna ed i paparazzi annessi ...È arrivata ormai la stagione estiva, quest’anno più desiderata che mai, e gli italiani iniziano a programmare o a partire per le prime settimane di vacanza, che in molti passeranno sulle spiagge della ...Dopo il salvataggio delle due ragazze bloccate sul costone del Monte, l’ente Parco e il Cai mettono nel mirino spiagge e sentieri non autorizzati ...