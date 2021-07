Spalletti, le prime parole: 'Darò tutto me stesso per il bene del Napoli' (Di venerdì 2 luglio 2021) "Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso per il bene del Napoli". Inizia con queste parole, pronunciate in occasione del suo arrivo a Castel ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 luglio 2021) "Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del, metteròmeper ildel". Inizia con queste, pronunciate in occasione del suo arrivo a Castel ...

Advertising

tvdellosport : ?? NAPOLI, È ARRIVATO SPALLETTI Luciano #Spalletti è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura da all… - calciotoday_it : ???Le prime parole di Luciano #Spalletti da allenatore del #Napoli, in un siparietto con il presidente Aurelio… - Pall_Gonfiato : Le prime dichiarazioni del neo tecnico del #Napoli Luciano #Spalletti, approdato oggi a Castel Volturno - Gazzetta_it : Spalletti, le prime parole da allenatore del #Napoli - ArmandaGelsomin : RT @tvdellosport: ?? NAPOLI, È ARRIVATO SPALLETTI Luciano #Spalletti è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura da allenator… -