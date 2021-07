Spagna, crescono i contagi nella fascia 12-29 anni. “Fine dello stato d’emergenza ha prodotto falsa sicurezza” (Di venerdì 2 luglio 2021) I numeri del macrofolaio di Palma de Maiorca continuano a salire. Oltre 2mila giovani spagnoli da 12 comunità autonome hanno contratto il covid durante un viaggio di svago sull’isola, approfittando della Fine dell’anno scolastico e della riapertura di locali e ozio notturno. Non è un caso isolato, perché negli ultimi giorni il tasso di contagio tra i 12 e i 29 anni preoccupa in almeno otto regioni, che stanno cominciando a valutare nuove misure. Nel Paese, sono 287 i casi ogni 100mila abitanti tra gli adolescenti, 293 tra i ventenni. “Siamo convinti che la campagna vaccinale farà in modo che non ci sia un incremento maggiore ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) I numeri del macrofolaio di Palma de Maiorca continuano a salire. Oltre 2mila giovani spagnoli da 12 comunità autonome hanno contratto il covid durante un viaggio di svago sull’isola, approfittando delladell’anno scolastico e della riapertura di locali e ozio notturno. Non è un caso isolato, perché negli ultimi giorni il tasso dio tra i 12 e i 29preoccupa in almeno otto regioni, che stanno cominciando a valutare nuove misure. Nel Paese, sono 287 i casi ogni 100mila abitanti tra gli adolescenti, 293 tra i ventenni. “Siamo convinti che la campagna vaccinale farà in modo che non ci sia un incremento maggiore ma non ...

Advertising

MB1068 : RT @Ruffino_Lorenzo: In Spagna crescono i casi tra i più giovani - giovcusumano : RT @Ruffino_Lorenzo: In Spagna crescono i casi tra i più giovani - MatteoDiLallo : RT @Ruffino_Lorenzo: In Spagna crescono i casi tra i più giovani - FranceskoNew : RT @Ruffino_Lorenzo: In Spagna crescono i casi tra i più giovani - G_mastrovito : RT @Ruffino_Lorenzo: In Spagna crescono i casi tra i più giovani -