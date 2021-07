Spagna avanti ma di rigore, ora aspetta Italia o Belgio: la Svizzera saluta a testa alta (Di venerdì 2 luglio 2021) Questa volta i rigori non sorridono affatto alla Svizzera, che saluta a testa alta, anzi altissima, Euro 2020. E come d’incanto, una Spagna partita malissimo con due pareggi, le critiche a Morata e soci, nonché a Luis Enrique, e tanta sfiducia anche per via delle convocazioni che hanno escluso i giocatori del Real Madrid, si ritrova improvvisamente in semifinale e con tante belle chance di alzare il trofeo già conquistato nel 2008 e nel 2012. Lo fa passando dalle forche caudine dei penalty, soffrendo tanto nei minuti regolamentari che si erano chiusi sull’1-1 in seguito al gol di Shaqiri che aveva ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Questa volta i rigori non sorridono affatto alla, che, anzi altissima, Euro 2020. E come d’incanto, unapartita malissimo con due pareggi, le critiche a Morata e soci, nonché a Luis Enrique, e tanta sfiducia anche per via delle convocazioni che hanno escluso i giocatori del Real Madrid, si ritrova improvvisamente in semifinale e con tante belle chance di alzare il trofeo già conquistato nel 2008 e nel 2012. Lo fa passando dalle forche caudine dei penalty, soffrendo tanto nei minuti regolamentari che si erano chiusi sull’1-1 in seguito al gol di Shaqiri che aveva ...

