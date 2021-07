(Di venerdì 2 luglio 2021) “è stato un ottimo presidente, apprezzato in Italia e all’estero, ha accompagnato il Paese nel momento più difficile con prudenza e saggezza. Fare il leader politico, però, è un altro mestiere”. Lo dice il deputato M5S, Vincenzo, in un’intervista al ‘Corriere della sera’, oggi in edicola, a proposito della crisi interna al Movimento. Analizzando gli errori dell’ex premier, dice: “In questi quattro mesi ha impostato male il piano politico. Ci ha diviso decidendo di incontrare solo alcuni, senza un processo ampio di partecipazione democratica della base, ma anche del gruppo alla Camera. Non sapere cosa stesse accadendo ha alimentato solo ...

Advertising

agostinoferro1 : RT @HuffPostItalia: Spadafora: 'Conte ci ha divisi. Chi se ne va abbia la decenza di lasciare gli incarichi' - sassuolino : RT @HuffPostItalia: Spadafora: 'Conte ci ha divisi. Chi se ne va abbia la decenza di lasciare gli incarichi' - italianelcuore3 : Spadafora: 'Conte ci ha divisi. Chi se ne va abbia la decenza di lasciare gli incarichi' - HuffPostItalia : Spadafora: 'Conte ci ha divisi. Chi se ne va abbia la decenza di lasciare gli incarichi' - infoitinterno : Spadafora: «Conte ci ha divisi, sarà difficile ricomporre. Chi esce dal M5S lasci gli incarichi» -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora Conte

Corriere della Sera

In merito alla possibile nascita di un partito di, con relativa scissione di un pezzo di Movimento, infine,afferma: 'Già in passato ex presidenti del Consiglio hanno pensato che la ...L'appoggio a Draghi Da non sottovalutare, nella formazione dei gruppi, che un ex ministro comeha chiesto "almeno la decenza in chi seguiràdi lasciare gli incarichi parlamentari (...“Auspico ancora l’unità, ma abbiamo la responsabilità di porre presto fine a questo scontro con una soluzione definitiva, per concentrarci sui problemi dei cittadini”, continua Spadafora. Sul tentativ ...Di Maio e Fico ci hanno provato davvero a ricucire il rapporto tra il comico e l’ex premier e ancora non si arrendono, ma i margini di una mediazione che scongiuri la scissione del Movimento 5 Stelle ...