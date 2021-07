Spaccio e torture alla caserma Levante di Piacenza | condanna più alta per l’appuntato campano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Punizioni pesanti per i i Carabinieri accusati didi droga e tortura all’interno delladi. Una storia che è emersa lo scorso anno, in pieno lockdown, e che ha imbarazzato l’intera Arma. Sotto accusa cinque persone, due di queste di origine partenopea. La pena piùè toccata alGiuseppe Montella, originario di Brusciano, considerato il leader di questo gruppo. Per lui, il Pubblico Ministero aveva chiesto 16 anni,fine laè scesa a 12 anni. Sei anni per ...

Sono stati condannati i cinque carabinieri della caserma Levante di Piacenza, accusati di, violenze e traffici di droga. La pena più grave, 12 anni, per Giuseppe Montella, l'...emersero...Una caserma dei carabinieri era diventata, in pieno lockdown e in una tranquilla città di provincia come , una centrale criminale dove passavano lodi droga, le estorsioni, la ricettazione, dove si picchiavano le persone, le si torturavano, le si ammanettavano senza ragione. Un anno fa la storia della e dei arrestati, scosse non solo la ..."Non ci saranno sconti per nessuno - fa sapere l'Arma dei Carabinieri attraverso un comunicato - chi ha sbagliato pagherà" ...8 anni all’appuntato Salvatore Cappellano, sei all’appuntato Giacomo Falanga, tre anni e quattro mesi al carabiniere Daniele Spagnolo e quattro all’ex comandante di stazione Marco Orlando.