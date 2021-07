Spaccio e tortura | condannati i carabinieri della caserma Levante 12 anni al ' capo' Montella

Advertising

Si è concluso il processo verso i Carabinieri di Piacenza, accusati diall'interno della caserma Levante. Tutto emerse durante il primo lockdown. Dodici anni di reclusione per Giuseppe Montella, l'appuntato dei carabinieri considerato il leader del ...... che aveva portato all'arresto di alcuni militari in servizio presso la caserma (accusati di reati gravissimi come, corruzione, abuso d'ufficio e), al sequestro della stessa stazione ..."Non ci saranno sconti per nessuno - fa sapere l'Arma dei Carabinieri attraverso un comunicato - chi ha sbagliato pagherà" ...8 anni all’appuntato Salvatore Cappellano, sei all’appuntato Giacomo Falanga, tre anni e quattro mesi al carabiniere Daniele Spagnolo e quattro all’ex comandante di stazione Marco Orlando.