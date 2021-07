Sondaggio Piepoli per il Foglio | gli italiani vogliono Draghi al governo fino al 2023

(Di venerdì 2 luglio 2021) La maggioranza deglivorrebbe Mariosaldo a Palazzo Chigi almenoal. Mentre poco più di un quarto dell’elettorato sarebbe propenso a vedere l’ex presidente della Bce salire al Quirinale nel gennaio 2022. E’ quanto cristallizza unrealizzato dall’Istituto, per Il, su un campione di 500 persone maggiorenni. Secondo l’analisi, il 55 per cento degli elettori sarebbe favorevole a uno scenario di continuità e il 27 per cento a un’ascesa del presidente del Consiglio al Colle (il 18 per cento non si esprime). Un dato, ...

Advertising

Destradipopolo : #SONDAGGIO PIEPOLI: GLI ELETTORI #M5S SI FIDANO PIU’ DI CONTE CHE DI GRILLO LA FIDUCIA NELL’EX PREMIER E’ DELL’87%,… - Virus1979C : RT @SusannaSi: Sondaggio di stamattina, Istituto Piepoli per RaiNews24. #Conte #Grillo - SusannaSi : Sondaggio di stamattina, Istituto Piepoli per RaiNews24. #Conte #Grillo - SusannaSi : @zioGio9 @gaiatortora Esagerando? Sondaggio di stamattina, istituto Piepoli, RaiNews24. - GufoItaliano : RT @FiLazzerini: (ossia sanzionabili se 'idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti': e chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Piepoli

Il Foglio

Sondaggi: nota metodologica Data o periodo in cui è stato realizzato il: 22 giugno 2021. campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in ...Sondaggi: nota metodologica Data o periodo in cui è stato realizzato il: 22 giugno 2021. campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in ...Il 55 per cento degli elettori preferirebbe che il premier rimanesse a Palazzo Chigi fino al termine della legislatura (per il centrosinistra la percentuale sale al 65). Sull'orientamento dei grillini ...Nessuna variazione di consenso per le tre principali forze politiche del Paese secondo gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Piepoli ...