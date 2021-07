Sondaggi politici elettorali oggi 2 luglio 2021 | crolla il M5S | cresce il centro-destra

(Di venerdì 2 luglio 2021)– La Lega torna are e stacca il Partito democratico, mentre Fratelli d’Italia continua il proprio trend positivo, al contrario del Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge da uno dell’istituto Ixè, secondo cui il Carroccio sale dal 20,4 al 21 per cento e allunga sul Pd, che purdal 20,1 al 20,3 per cento. Fratelli d’Italia si attesta invece al 18,1 per cento, sempre in ...

Advertising

Adnkronos : Giuseppe Conte ed elezioni, il sondaggio: suo partito potrebbe diventare terza forza politica. - andreatamponi : - Hanan1868 : RT @MichelePadova16: @Corriere Siete la vecchia alleanza nazionale, un partito fascistoide pieno di buzzurri, corrotti e ladri, niente di n… - MichelePadova16 : @Corriere Siete la vecchia alleanza nazionale, un partito fascistoide pieno di buzzurri, corrotti e ladri, niente d… - frenkevita : 2 Giugno 2021 Sondaggi politici: Conte è il leader più amato -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Non bastava essersi abituati a passare dal 33% del 2018 al 16% dei. Non bastava aver ... Se andasse così ci non sarebbe alcuna conseguenza di rilievo sugli equilibri. Oggi Pd e 5S ...Mi sono sempre chiesto come mai giornalisti,, studiosi, ecc... le élites, insomma, che ... E gli storici brand si ritirano Idicono che la Federazione fa bene sia a Salvini sia a ...Crimi ha comunicato a Grillo di aver avviato tutti gli adempimenti per le votazioni del comitato direttivo. Lo scontro totale è intorno a una cosa, lo Statuto, che nessuno ha mai visto: è evidentement ...Il 55 per cento degli elettori preferirebbe che il premier rimanesse a Palazzo Chigi fino al termine della legislatura (per il centrosinistra la percentuale sale al 65). Sull'orientamento dei grillini ...