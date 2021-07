Softball, Europei 2021: sarà Italia-Olanda la finale. Israele e Repubblica Ceca giocheranno per il terzo posto (Di venerdì 2 luglio 2021) Com’era nelle previsioni, al termine della giornata è nota la finale degli Europei di Softball 2021 in Friuli-Venezia Giulia, ed è quella prevista alla vigilia: Italia contro Olanda. Le orange, infatti, chiudono con un’unica sconfitta, quella contro le azzurre, il round robin finale, anche se soffrono davvero tanto contro la Repubblica Ceca nel secondo incontro della giornata: a salvarle, nella parte bassa del settimo inning sul 4-4, una base su ball guadagnata da Van Aalst a basi piene, con conseguente RBI di Ligtvoet per la vittoria. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Com’era nelle previsioni, al termine della giornata è nota ladeglidiin Friuli-Venezia Giulia, ed è quella prevista alla vigilia:contro. Le orange, infatti, chiudono con un’unica sconfitta, quella contro le azzurre, il round robin, anche se soffrono davvero tanto contro lanel secondo incontro della giornata: a salvarle, nella parte bassa del settimo inning sul 4-4, una base su ball guadagnata da Van Aalst a basi piene, con conseguente RBI di Ligtvoet per la vittoria. La ...

