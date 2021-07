Softball, Europei 2021: Italia ancora imbattuta, 10-0 alla Francia. Domani l’ultimo atto contro l’Olanda (Di venerdì 2 luglio 2021) La Nazionale Italiana di Softball è inarrestabile e termina a punteggio pieno anche in round robin finale, qualificandosi da prima in classifica per la finalissima degli Europei 2021. L’ultima vittima delle azzurre è stata la Francia, che ha resistito appena un inning, prima di cedere il passo alla Selezione del Bel Paese, scatenata dal piatto. La prima corsa è arrivata proprio nella seconda frazione grazie al singolo di Beatrice Ricchi, seguito dal fuoricampo da due punti di Melany Sheldon. Sul 3-0 le azzurre hanno continuato a colpire, segnando su lancio pazzo a basi ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) La Nazionalena diè inarrestabile e termina a punteggio pieno anche in round robin finale, qualificandosi da prima in classifica per la finalissima degli. L’ultima vittima delle azzurre è stata la, che ha resistito appena un inning, prima di cedere il passoSelezione del Bel Paese, scatenata dal pi. La prima corsa è arrivata proprio nella seconda frazione grazie al singolo di Beatrice Ricchi, seguito dal fuoricampo da due punti di Melany Sheldon. Sul 3-0 le azzurre hanno continuato a colpire, segnando su lancio pazzo a basi ...

