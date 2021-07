Softball, Europei 2021: dopo Israele l’Italia liquida anche la Francia (Di venerdì 2 luglio 2021) Altro grande successo per l’Italia Softball. Le Azzurre battono la Francia con un netto 10-0 al quarto inning, una replica del match contro Israele nel primo incontro di giornata, e si prepara per affrontare l’Olanda nella finale in programma sabato 3 luglio a Castions di Strada alle ore 20. Vittoria anche per il Regno dei Paesi Bassi che prima liquida la Spagna con un 11-0 al quarto inning, e successivamente vince in walk-off per 5-4 la sfida contro la Repubblica Ceca conquistando la finale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Altro grande successo per. Le Azzurre battono lacon un netto 10-0 al quarto inning, una replica del match contronel primo incontro di giornata, e si prepara per affrontare l’Olanda nella finale in programma sabato 3 luglio a Castions di Strada alle ore 20. Vittoriaper il Regno dei Paesi Bassi che primala Spagna con un 11-0 al quarto inning, e successivamente vince in walk-off per 5-4 la sfida contro la Repubblica Ceca conquistando la finale. SportFace.

