E' stato ritrovatoto nelle acque delil cadavere di un 54 enne tunisino che si era tuffato nel corso d'acqua perre la14enne, in difficoltà durante una nuotata con una ...

AnsaVeneto : Soccorre la figlia, padre annega nel Piave. Vittima 54enne tunisino, 14enne si salva #ANSA -

E' stato ritrovato annegato nelle acque del Piave il cadavere di un 54 enne tunisino che si era tuffato nel corso d'acqua per soccorrere la14enne, in difficoltà durante una nuotata con una amica. Mentre l'adolescente è riuscita a raggiungere indenne l'altra sponda del fiume, l'uomo, residente a Caerano San Marco, è scomparso sott'... PEDEROBBA - Dramma nel tardo pomeriggio sul Piave. Intervento congiunto di vigili del fuoco, carabinieri e Suem oggi - 2 luglio - a Pederobba sul fiume, vicino alla Cementi Rossi. E' annegato ne l tentativo di salvare la figlia 14enne che si era tuffata nelle acque del Piave. E' morto così un padre di 54 anni. Il suo sacrificio, almeno, non è stato vano. La figlia infatti è riu ...