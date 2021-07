Sneakers di lusso | ma sono rubate Arrestato 30enne

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 2 luglio 2021) Era riuscito a rubare un paio di scarpe diall’interno di un noto store di via del Tritone, oltrepassando la barriera antitaccheggio grazie ad una borsa modificata ad-hoc. A finire in manette, per il reato di furto aggravato è un cittadino georgiano di 30 anni, con precedenti, fermato da un addetto alla sicurezza che poi lo ha consegnato ai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, immediatamente allertati. Sul posto i Carabinieri hanno scoperto che la borsa utilizzata dal ladro era foderata all’interno con fogli di carta di alluminio, utili per eludere le barriere antitaccheggio, ed hanno recuperato il paio di “”, dal valore ...