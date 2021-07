Slovenia assume Presidenza Ue. Summit europeo sui Balcani a ottobre (Di venerdì 2 luglio 2021) Si terrà il 6 ottobre prossimo in Slovenia il vertice Ue-Balcani occidentali destinato a riproporre con forza il tema dell'allargamento dell'Unione e la prospettiva di integrazione europea della regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Si terrà il 6prossimo inil vertice Ue-occidentali destinato a riproporre con forza il tema dell'allargamento dell'Unione e la prospettiva di integrazione europea della regione L'articolo proviene da Firenze Post.

