Slovacchia | la sottosegretaria agli Esteri Brockova riapre il consolato onorario a Napoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Slovacchia sottosegretaria

Buongiorno Slovacchia

Napoli, 30 giu 09:01 - Laagli Esteri slovacca, Ingrid Brockova, ha riaperto un consolato onorario a Napoli. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr".......Whirlpool alla giapponese Nidec dopo che la stessa Embraco ha spostato la produzione in.il Covid e la tragedia della pandemia apre per il settore quella che l'alloraTodde ...La sottosegretaria agli Esteri slovacca, Ingrid Brockova (in foto), ha riaperto un consolato onorario a Napoli. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Tasr”. Il consolato per le regioni di Campania e Cala ...Ieri a Napoli è stato inaugurato il nuovo Consolato onorario della Repubblica Slovacca in Italia, alla presenza della sottosegretaria agli Esteri Ingrid Brocková e dell’ambasciatrice ...