Simboli e nomi di Garante e Gazzetta Ufficiale usati per la bufala sulla denuncia penale per chi chiede il green pass (Di venerdì 2 luglio 2021) Il simbolo che tutti gli italiani – a partire dalle ore di educazione civica della quinta elementare – sono abituati a collegare alla legge. L'ente che, da sempre, viene utilizzato per appellarsi a questioni legate alla riservatezza. Il simbolo della Gazzetta Ufficiale e il nome del Garante per la protezione dei dati personali sono stati utilizzati senza scrupoli da coloro che, con un post su Facebook, hanno pensato bene di diffondere una bufala sul green pass. Il gruppo di fact-chekers indipendenti di Facta News ha già provveduto a inviare una segnalazione a Facebook per bollinare la ...

