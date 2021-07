Silvio Berlusconi | la foto dall’ospedale condivisa per sbaglio dalla fidanzata Marta Fascina

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ladinel letto dell'ospedale è statasu Instagram per errore dadel politico e imprenditore. Ladinel letto dell'Ospedale è finita per errore su Instagram: il post è stato pubblicato sul social da, attualedel politico e imprenditore. Laleggermente fuori fuoco e sbilenca è stata poi rimossa dalle storie di Instagram da...

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

Ieri sono stati presentati i Palinsesti Mediaset 2021/2022 . Pierha tenuto una conferenza stampa confermando alcuni programmi di punta dell'azienda di Colgono Monzese. Tra questi, inevitabilmente, il Grande Fratello Vip che è pronto a tornare a ...appare in una imamgine pubblicata per errore sui social dalla fidanzata Marta Fascina. Quando la donna l'ha rimossa era già diventata virale ed è stata rilanciata dal sito Dagospia, ...La fidanzata di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, 31 anni, ha pubblicato forse per errore sui social una foto del Cavaliere a letto. Uno scatto in cui l'ex presidente del consiglio ...La foto di Silvio Berlusconi nel letto dell'ospedale è stata condivisa su Instagram per errore da Marta Fascina, fidanzata del politico e imprenditore. La foto di Silvio Berlusconi nel letto dell'Ospe ...