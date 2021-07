Silas Andersen, chi è il nuovo prospetto dell’Inter? Età, caratteristiche (Di venerdì 2 luglio 2021) Silas Andersen, giovane prospetto di nazionalità danese, ha trovato l’accordo per il passaggio all’Inter, dove si unirà alla formazione Primavera dei club nerazzurro, recentemente passata sotto il “controllo” dell’ex calciatore di Roma e Inter Cristian Chivu. Il giovane ha già visitato il centro sportivo e molto presto si trasferirà a Milano. Silas Andersen, nato il 13 giugno 2004, è un centrocampista centrale dalle doti ancora da raffinare ma considerato tra i talenti più fulgidi della propria generazione. Cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen, da qualche anno milita nelle formazioni giovanili ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 2 luglio 2021), giovanedi nazionalità danese, ha trovato l’accordo per il passaggio all’Inter, dove si unirà alla formazione Primavera dei club nerazzurro, recentemente passata sotto il “controllo” dell’ex calciatore di Roma e Inter Cristian Chivu. Il giovane ha già visitato il centro sportivo e molto presto si trasferirà a Milano., nato il 13 giugno 2004, è un centrocampista centrale dalle doti ancora da raffinare ma considerato tra i talenti più fulgidi della propria generazione. Cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen, da qualche anno milita nelle formazioni giovanili ...

