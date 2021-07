Sicilia, per uscire dalla crisi Musumeci punta sempre sui cavalli: dalla Regione un altro milione e mezzo alla tenuta nella sua città (Di venerdì 2 luglio 2021) Il mio governo per una tenuta di cavalli. E per una fiera dedicata. Si potrebbe ironizzare, sintetizzando di fatto il grande impegno profuso negli anni dal Nello Musumeci per lanciare la Fiera Mediterranea del Cavallo, la cui terza edizione partirà il prossimo 2 luglio. Una kermesse internazionale dedicata agli equini è stata fortemente voluta dal presidente della Regione, che da quando è stato eletto ha aumentato il finanziamento all’Istituto per l’incremento ippico – ente regionale spesso in perdita – e, pur nelle secche dei bilanci regionali, ha trovato i fondi per i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Il mio governo per unadi. E per una fiera dedicata. Si potrebbe ironizzare, sintetizzando di fatto il grande impegno profuso negli anni dal Nelloper lanciare la Fiera Mediterranea del Cavallo, la cui terza edizione partirà il prossimo 2 luglio. Una kermesse internazionale dedicata agli equini è stata fortemente voluta dal presidente della, che da quando è stato eletto ha aumentato il finanziamento all’Istituto per l’incremento ippico – ente regionale spesso in perdita – e, pur nelle secche dei bilanci regionali, ha trovato i fondi per i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza ...

