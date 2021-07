“Siamo in seria difficoltà nel trovare personale”, l’appello del ristoratore campano (Di venerdì 2 luglio 2021) Quante volte ci Siamo sentiti dire che il problema sia l’assenza di lavoro o che gli imprenditori non facciano contratti o paghino sfruttando? Molte e a buona ragione. Tuttavia non è sempre così. Durante una diretta Instagram il senatore di Italexit Gianluigi Paragone racconta l’altra faccia della medaglia. “Non è vero che nel mondo del commercio, della ristorazione vogliono fare i furbi. Ci sono imprenditori che in un momento come questo in cui si può ricominciare a fare impresa, soprattutto nel mondo della ristorazione, lamentano la mancanza di personale. Io voglio andare a vedere…”. Esordisce così il senatore, varcando l’ingresso del locale Saporito ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 luglio 2021) Quante volte cisentiti dire che il problema sia l’assenza di lavoro o che gli imprenditori non facciano contratti o paghino sfruttando? Molte e a buona ragione. Tuttavia non è sempre così. Durante una diretta Instagram il senatore di Italexit Gianluigi Paragone racconta l’altra faccia della medaglia. “Non è vero che nel mondo del commercio, della ristorazione vogliono fare i furbi. Ci sono imprenditori che in un momento come questo in cui si può ricominciare a fare impresa, soprattutto nel mondo della ristorazione, lamentano la mancanza di. Io voglio andare a vedere…”. Esordisce così il senatore, varcando l’ingresso del locale Saporito ...

SimonettaPerfe1 : @augustociardi75 Siamo a luglio..qualcuno verrà per forza annunciato in seria A. Per la Roma penso a Xhaka,visto ch… - MentoreSiesto : @vivaglianimali @accabadora72 @Lorena_Sca_ La libertà di scelta è sacrosanta e fino a che non sarà obbligatorio è g… - auronmars : @fearlessvmar @XTHET1DE siamo più che seria - PatriziaFurlane : RT @vonveda2019: Qui nn siamo un branco di smidollati che nn sanno che il vaccino è una cosa seria ci mancherebbe altro!!! E che xazzo quan… - Fabio_DAmico50 : @MMmarco0 Reiteriamo senza fine, a loop, gli stessi errori. Non siamo in grado di imparare dagli errori. Inseguiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo seria DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: ritirato van der Poel! E siamo solo al termine della prima giornata sulle Alpi... 17.20 Tadej Pogacar indossa dunque la ... Oggi il campione in carica ha agito da padrone indiscusso della Grande Boucle e ha messo una seria ...

Empirici e teologi: la Draghinomics e il governo della realtà (di G. Quagliariello) E nemmeno perché non siamo convinti, anzi certi, che la sovranità sia una cosa importante e seria. Ma perché, per l'appunto, essa è un concetto empirico e approssimativo che dipende dalle condizioni ...

Stanze piene di giochi, ma per il neonato il migliore siamo noi Corriere Fiorentino Pjanic, lo United fa sul serio Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe entrato in corsa per Miralem Pjanic. Il bosniaco piace ai Red Devils che potrebbero tentare qualche operazione di scambio con il Barcellona, si.

Ma non avete nessun'altra cosa seria di cui preoccuparvi? :D scusa se ti disturbo di nuovo, ma sei l'unica persona che mi risposto e aiutato con i miei problemi! Non ti faccio perdere molto tempo saro' veloce, io sono la numero 8 in graduatoria a345, le disponi ...

