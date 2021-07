Siamo alla follia: una lotteria per convincere i giovanissimi a vaccinarsi (Di venerdì 2 luglio 2021) La variante Delta del Covid-19 ha messo in ginocchio Regno Unito e Australia, confermando come i vaccini messi a punto fin qui (e pagati a peso d’oro dai governi) non siano ancora in grado di contrastare la minaccia rappresentata dal virus. Per il governo italiano, però, un’alternativa al momento non esiste, e ogni soluzione è buona pur di convincere i cittadini, anche quelli che covano comprensibili dubbi, a sottoporsi alla somministrazione. Ai più giovani, per esempio, è stata riservata un’allettante lotteria. E no, non stiamo affatto scherzando. Il generale Saverio Pirro, inviato in questi mesi in Calabria dal generale Figliuolo per ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 luglio 2021) La variante Delta del Covid-19 ha messo in ginocchio Regno Unito e Australia, confermando come i vaccini messi a punto fin qui (e pagati a peso d’oro dai governi) non siano ancora in grado di contrastare la minaccia rappresentata dal virus. Per il governo italiano, però, un’alternativa al momento non esiste, e ogni soluzione è buona pur dii cittadini, anche quelli che covano comprensibili dubbi, a sottoporsisomministrazione. Ai più giovani, per esempio, è stata riservata un’allettante. E no, non stiamo affatto scherzando. Il generale Saverio Pirro, inviato in questi mesi in Calabria dal generale Figliuolo per ...

