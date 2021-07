Si tuffa per salvare la figlia, papà annega nel fiume Piave (Di venerdì 2 luglio 2021) E' annegato ne l tentativo di salvare la figlia 14enne che si era tuffata nelle acque del Piave. E' morto così un padre di 54 anni. Il suo sacrificio, almeno, non è stato vano. La figlia infatti è ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 luglio 2021) E'to ne l tentativo dila14enne che si erata nelle acque del. E' morto così un padre di 54 anni. Il suo sacrificio, almeno, non è stato vano. Lainfatti è ...

Advertising

Avvenire_Nei : #Sardegna #Arbus Ha salvato sua figlia e altre due ragazzine. Prima di morire sulla spiaggia per un infarto - Today_it : Padre si tuffa nel fiume per salvare la figlia e una sua amica e muore annegato - glooit : Dramma sul fiume Piave, padre si tuffa per salvare la figlia e un’amica: annegato leggi su Gloo… - infoitinterno : Padre si tuffa per salvare la figlia, sparisce trascinato dalla corrente del Piave - bizcommunityit : Padre si tuffa per salvare la figlia, sparisce trascinato dalla corrente del Piave -