Si apre la sfida nel M5s | Crimi avvia sul nuovo sito le candidature per il nuovo direttivo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Addio a Rousseau e al Blog delle Stelle, adesse nuoveper il Comitatodovranno essere fatte sulblog Movimento5stelle.eu. "Cari iscritti, come richiesto dal Garante, Beppe ...

Advertising

globalistIT : - glooit : Scontro frontale nel M5s, Crimi sfida Grillo: apre voto su comitato direttivo ma non su Rousseau leggi su Gloo… - globalistIT : - Coninews : Prosegue la marcia vincente delle azzurre! ?? Agli Europei di #softball l'Italia conquista tre successi su tre gare… - ilveggente_it : ???? #Euro2020 #CroaziaSpagna: che errore di Unai #Simon. Incredibile papera del portiere che apre la sfida. Avanti… -

Ultime Notizie dalla rete : apre sfida

Globalist.it

Addio a Rousseau e al Blog delle Stelle, adesse nuove candidature per il Comitato Direttivo dovranno essere fatte sul nuovo blog Movimento5stelle.eu. "Cari iscritti, come richiesto dal Garante, Beppe ...CORRIERE DELLA SERA - L'edizione odierna del Corriere della seraovviamente con gli europei e ... Basket , preolimpico di Belgrado: 'Battuto Portorico, l'Italia rimanda lacon la Serbia'. ...Il capo politico Crimi ha comunicato al garante Beppe Grillo di aver avviato l'iter. Ora le candidature devono essere fatte sul nuovo blog Movimento5stelle.eu e non più sul blog delle Stelle.Gli accertamenti eseguiti sulle piante sequestrate dal personale del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Foggia hanno consentito di rilevare che era possibile ricavare ...