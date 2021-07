Serie A VPG su Xbox, il trionfo di VX300 Gaming: è titolo! Evolute Project e Ascoli Calcio si arrendono (Di venerdì 2 luglio 2021) “E’ finita… campioni!”, si legge nel tweet di VX300 Gaming. Ebbene sì, la capolista ha consolidato il primato in queste ultime gare della Serie A VPG su Xbox, allungando in maniera decisiva sulle dirette inseguitrici e conquistando così l’agognato scudetto. E’ finita…..Campioni!! — VX300 Gaming (@VX300Gaming) June 30, 2021 Prima il 3-0 a BA Team Pigliacelli, poi il 6-0 a FDP Taurus, infine il 2-1 su Evolute Wizards e il 6-0 sugli Immortali: tre successi che consentono a VX300 Gaming di far partire i ... Leggi su esports247 (Di venerdì 2 luglio 2021) “E’ finita… campioni!”, si legge nel tweet di. Ebbene sì, la capolista ha consolidato il primato in queste ultime gare dellaA VPG su, allungando in maniera decisiva sulle dirette inseguitrici e conquistando così l’agognato scudetto. E’ finita…..Campioni!! —(@) June 30, 2021 Prima il 3-0 a BA Team Pigliacelli, poi il 6-0 a FDP Taurus, infine il 2-1 suWizards e il 6-0 sugli Immortali: tre successi che consentono adi far partire i ...

Advertising

esports247_it : Serie A VPG su Xbox, il trionfo di VX300 Gaming: è titolo! Evolute Project e Ascoli Calcio si arrendono… - Mercato_FVPA : RT @ALE_NAPOLI_BOSS: CERCO CLUB Ultima settimana di provini Ruolo:ATT/AT Orari di gioco: 21:00 alle 23:30 dal Lunedì Al Giovedì Espe… - NewsProclub : RT @AoA_fraesse: Chi mi ospita stasera per GAME / PROVINO? RUOLO:AD/AS/ATT ESPERIENZA: VPG SERIE A /B @OffSidePage_ @pctransfermarkt @Live… - PeppeWolf : RT @AoA_fraesse: Chi mi ospita stasera per GAME / PROVINO? RUOLO:AD/AS/ATT ESPERIENZA: VPG SERIE A /B @OffSidePage_ @pctransfermarkt @Live… - OffSidePage_ : RT @AoA_fraesse: Chi mi ospita stasera per GAME / PROVINO? RUOLO:AD/AS/ATT ESPERIENZA: VPG SERIE A /B @OffSidePage_ @pctransfermarkt @Live… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPG Impresa Carrarese eSports, battuto il Galatasaray Ricordiamo che Carrarese eSports , dopo aver terminato le stagioni nazionali di Serie C VPG e VPL, da poco meno di un mese è sta competendo in VPG Europa , un'enorme piattaforma che non ha confini ...

Carrarese eSports, in Coppa europea contro il Galatasaray Non è andato bene alla squadra virtuale azzurra il doppio confronto di lunedì scorso contro PuMaS valevole per la semifinale playoff per la Serie B VPG . Morabito e compagni nella prima gara hanno perso 1 - 0, tenendo testa alla quarta classificata che però nel ritorno ha allungato chiudendo sul 3 - 1. Una stagione "italiana" comunque da ...

Serie A VPG su Xbox | VX300 Gaming a +3 e una gara in meno sull'Ascoli Calcio Zazoom Blog Ricordiamo che Carrarese eSports , dopo aver terminato le stagioni nazionali die VPL, da poco meno di un mese è sta competendo inEuropa , un'enorme piattaforma che non ha confini ...Non è andato bene alla squadra virtuale azzurra il doppio confronto di lunedì scorso contro PuMaS valevole per la semifinale playoff per la. Morabito e compagni nella prima gara hanno perso 1 - 0, tenendo testa alla quarta classificata che però nel ritorno ha allungato chiudendo sul 3 - 1. Una stagione "italiana" comunque da ...